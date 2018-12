Van Gerwen naar laatste zestien op WK

Darter Michael van Gerwen heeft zich op het WK in Londen geplaatst voor de achtste finales. De nummer 1 van de wereld en favoriet voor de wereldtitel ontdeed zich in de derde ronde van de Duitser Max Hopp: 4-1. Van Gerwen pakte de eerste drie sets allemaal op overtuigende wijze, maar begon daarna even te haperen op de ‘dubbels’.

Hopp pakte de vierde set met 3-0 en nam in de vijfde een voorsprong van 2-0 in legs. Verder liet Van Gerwen het echter niet komen. De tweevoudig wereldkampioen (2014 en 2017) pakte drie legs op rij en daarmee de winst. In de achtste finale treft ‘Mighty Mike’ de winnaar van de partij tussen de Engelsman Adrian Lewis, de wereldkampioen van 2011 en 2012, en de Litouwer Darius Labanauskas die Raymond van Barneveld verraste in de tweede ronde.

Van Gerwen had in zijn openingspartij tegen de Engelsman Alan Tabern ook één set verloren (3-1). De 29-jarige Brabander begon tegen Hopp goed. Hij haalde de eerste set binnen met een gemiddelde van 112 punten per beurt en gooide in de derde set de maximale score van 170 uit. Van Gerwen begon daarna echter dubbels te missen, waardoor Hopp kon terugkomen in de partij.

,,Ik speelde goed, maar ik was misschien wel iets te overmoedig”, zei Van Gerwen op de Engelse tv. ,,Ik maakte het mezelf onnodig moeilijk. Ik kan veel beter dan dit. Mijn rug doet ook wat pijn. Geen grote zaak, want het hindert me niet op het podium, maar het is wel vervelend. Ik heb nu gelukkig een paar dagen rust.”

Jermaine Wattimena moest in een spannende partij buigen voor tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland: 3-4. Wattimena verspeelde in de beslissende set een voorsprong van 2-0 in legs en miste op 3-3 maar net de kans om 170 uit te gooien. Anderson haalde de winst daarna binnen.