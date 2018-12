Butter en Boonstra in Egmond van start

De Nederlandse marathonkampioenen Michel Butter en Miranda Boonstra verschijnen op zondag 13 januari aan de start van de NN Egmond Halve Marathon. Zij zijn de blikvangers in een deelnemersveld dat uit de top van de Nederlandse wegatletiek bestaat. Bij de mannen zijn ook onder anderen Khalid Choukoud, Ronald Schröer en Edwin de Vries van de partij. Bij de vrouwen hebben Ruth van der Meijden, Andrea Deelstra en Jill Holterman hun deelname eveneens toegezegd.

Butter liep al vaak mee in Egmond, met als beste prestatie de tweede plaats in 2009. Ook Choukoud is geen onbekende in Egmond. Hij behaalde door de jaren heen al vijf noteringen in de top tien.

Voor Boonstra stond 2018 in het teken van haar comeback op de marathon, met als succesvol resultaat het goud op het NK in Amsterdam.

De halve marathon van Egmond is een beruchte hardloopwedstrijd. De winterse omstandigheden en het uitdagende parcours over het strand en door de duinen zorgen vaak voor een verrassende ontknoping.