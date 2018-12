Russische antidopingbaas doet beroep op Poetin

De baas van het Russische antidopingbureau Rusada heeft een beroep gedaan op zijn president Vladimir Poetin om ervoor te zorgen dat zijn land volledig meewerkt aan het overhandigen van data van dopingtesten van Russische sporters aan onderzoekers van wereldantidopingbureau WADA. Bij een bezoek aan Moskou kregen zij niet de gewenste informatie, met de Russische wetgeving als reden. De schorsing van het Rusada na dopingschandalen werd in september opgeheven onder meer met volledige inzage als voorwaarde.

Onderzoekers van het WADA keerden afgelopen vrijdag met lege handen terug uit Moskou. Sportminister Pavel Kolobkov verklaarde daarop dat zijn land bereid was de gegevens te kopiĆ«ren, met inachtneming van de Russische wetten. Rusada-baas Joeri Ganus is bang dat met de vertraging de Russische sport geschaad wordt. ,,Als het WADA opnieuw onze accreditatie afneemt zal dat de Russische sport isoleren”, zegt hij in een aan Poetin gerichte videoboodschap.

Het Rusada was drie jaar geschorst nadat gebleken was dat het dopinglab betrokken was bij grootscheeps, door de staat gestuurd dopinggebruik. Die leidde ook tot de uitsluiting van Russische sporters voor tal van grote toernooien zoals de Winterspelen van Pyeongchang. Slechts aantoonbaar ‘schone’ sporters uit Rusland mochten daar onder neutrale vlag deelnemen. Voor het terugkrijgen van de accreditatie moest het Russische dopinglab voor 31 december inzage geven. ,,We staan aan de rand van de afgrond en ik vraag u het heden en de toekomst van schone sport te beschermen”, aldus Ganus. ,,Dit moet snel worden opgelost.”