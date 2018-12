Paris opnieuw de beste op afdaling Stelvio

Dominik Paris heeft opnieuw een wereldbekerzege op de afdaling in Bormio behaald. De Italiaanse skiër was vorig jaar en in 2012 ook al de beste op de Stelvio.

Paris bleef vrijdag zijn landgenoot Christof Innerhofer 0,36 seconden voor. De Zwitser Beat Feuz eindigde als derde, op 0,52 van de winnaar.

Voor de 29-jarige Paris is het de eerste zege van het seizoen en de tiende uit zijn carrière. Eerder won hij al acht afdalingen en een super-G.

Feuz is leider in de wereldbekerstand afdaling, gevolgd door de Oostenrijker Max Franz. Paris is na vrijdag derde. In de algemene wereldbekerstand leidt de Oostenrijkse titelverdediger Marcel Hirscher.

Zaterdag staat in Bormio een super-G op het programma.