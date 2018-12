Van Riessen prolongeert nationale sprinttitel

Laurine van Riessen heeft bij de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn haar titel op de sprint geprolongeerd. De 31-jarige Van Riessen was op de baan van Omnisport, net als vorig jaar in Alkmaar, de beste. De voormalige schaatsster versloeg Kyra Lamberink in de finale.

Een dag eerder waren de rollen nog omgedraaid op de 500 meter tijdrit. Toen won Lamberink en moest Van Riessen genoegen nemen met het zilver.

Amy Pieters prolongeerde haar nationale titel op de individuele achtervolging. Pieters versloeg Loes Adegeest in de finale om het goud. Het brons ging naar Marjolein van’t Geloof.

Bij de mannen ging de titel op scratch naar Wim Stroetinga. Jan-Willem van Schip pakte zilver, het brons ging naar Roy Eefting.