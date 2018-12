Kramer meldt zich af voor 10 km

Sven Kramer laat bij de NK afstanden in Thialf de 10.000 meter op zondag schieten. Zijn naam ontbreekt op de definitieve startlijst die vijf ritten omvat.

De Friese schaatser wist zich met de derde plaats op de 5000 meter en de vierde plek op de 1500 meter te plaatsen voor de EK allround komende maand in Collalbo. Daarmee was zijn missie in Heerenveen grotendeels geslaagd.

Na een moeizaam voorseizoen door aanhoudende rugproblemen lijkt het Kramer verstandig om de 10.000 meter uit voorzorg nu nog even over te slaan. ,,Hij focust zich op de EK allround”, liet de teamleiding weten.