Ook warmtepauzes voor mannen Australian Open

Ook mannelijke tennissers kunnen bij de Australian Open rekenen op een pauze van tien minuten als het te warm wordt op de baan. Daarmee honoreert de organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar protesten die begin dit jaar klonken toen de temperaturen boven de 40 graden uitkwamen. Met name Novak Djokovic eiste onderbrekingen, die bij de vrouwen al wel waren ingevoerd.

De organisatoren gaan de omstandigheden in een schaal van één tot vijf beoordelen waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de luchttemperatuur, maar ook met zaken als de zonnekracht, de luchtvochtigheid en de windsnelheid. Komt de score op vijf dan kan de umpire de partij stilleggen of in de grote stadions het dak laten sluiten. Bij een score van vier kan er na drie sets een pauze van tien minuten worden ingelast. Bij de vrouwen bestond de mogelijkheid al de partij te onderbreken. ,,Het welbevinden van de spelers heeft de hoogste prioriteit”, zei toernooidirecteur Craig Tiley. De Australian Open begint op 14 januari.