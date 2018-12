Wüst wint ook 1000 meter in Thialf

Ireen Wüst heeft bij de NK afstanden in Thialf ook de 1000 meter gewonnen. De vijfvoudig olympisch schaatskampioene zegevierde in een tijd van 1.14,86. De 32-jarige Brabantse schreef vrijdag al de 1500 meter op haar naam.

Antoinette de Jong veroverde zilver met een tijd van 1.15.27. Een paar uur eerder had de sterke Friezin nog de 5000 meter gereden (vierde). Het brons op de kilometer ging naar Jutta Leerdam (1.15,31).

De top drie van het klassement kwalificeerde zich voor de WK afstanden in februari in Inzell. Nummer vier Sanneke de Neeling (1.15,42) greep net mis. Voor de EK sprint komende maand in Collalbo verdienden Leerdam, Letitia de Jong en De Neeling een startbewijs.

Wüst veroverde haar derde Nederlandse titel op de 1000 meter. Elf seizoenen geleden was ze voor de laatste keer de beste op deze afstand bij dit toernooi. Bij de Winterspelen eerder dit jaar in Zuid-Korea kwam de kopvrouw van TalentNED niet verder dan de negende plaats op de kilometer.

Suzanne Schulting, olympisch shorttrackkampioene op de 1000 meter, kwam er op de langebaan in Thialf opnieuw niet aan te pas: dertiende in in 1.17,15. Op de 500 meter moest ze zaterdag al genoegen nemen met de vijftiende plek.

Olympisch kampioene Jorien ter Mors kon door een knieblessure, die haar het hele seizoen aan de kant houdt, haar Nederlandse titel in Thialf niet verdedigen.