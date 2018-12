Federer en Serena kijken uit naar eerste duel

Op nieuwjaarsdag komt het voor het eerst tot een duel tussen de tennisgrootheden Roger Federer en Serena Williams. De twee routiniers, beiden 37 jaar, treffen elkaar op het toernooi om de Hopman Cup in het dubbelspel van de ontmoeting tussen Zwitserland en de Verenigde Staten.

,,Het is voor ons allebei erg spannend. Hopelijk gaan veel tennisfans kijken”, zei Federer in Perth, waar hij samen met Williams de jaarwisseling vierde op een gala. ,,Ik bewonder alles wat Serena op en naast de baan heeft gedaan. Ze is een van de grootste kampioenen ooit in onze sport, dus het is geweldig om eens tegen haar te spelen. Ook omdat het waarschijnlijk eenmalig is.”

Voor Williams komt naar eigen zeggen een droom uit. ,,Ik heb hier heel lang naar uitgekeken, dit is zo cool”, aldus de Amerikaanse. Federer en Serena Williams zijn al bijna twee decennia de boegbeelden van het mannen- en vrouwentennis. Samen pakten ze 43 grandslamtitels. Federer is recordhouder bij de mannen met twintig gewonnen grandslams, bij de Amerikaanse staat de teller op 23, nog altijd één minder dan de Australische Margaret Court.

Federer vormt in Perth een koppel met Belinda Bencic, Serena Williams vertegenwoordigt de VS met Frances Tiafoe. De Amerikaanse komt op de Hopman Cup voor het eerst sinds de zo rumoerig verlopen finale van de US Open tegen Naomi Osaka weer in actie. Williams versloeg de Griekse Maria Sakkari in het enkelspel in twee sets, maar verloor daarna met Tiafoe het gemengd dubbel. ,,Ik maakte veel fouten, maar ik dacht: oké, dit is je eerste wedstrijd, het wordt vanzelf beter”, aldus de Amerikaanse. ,,Het voelt geweldig om weer terug te zijn.”