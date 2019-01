Haase en Middelkoop in finale in Doha

Tennissers Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben bij het tennistoernooi van Doha in Qatar de finale van het dubbelspel gehaald. De Nederlanders kenden in de halve eindstrijd weinig moeite met de Mexicaan Santiago Gonzalez en de Pakistaan Aisam-Ul-Haq en Qureshi. Na 55 minuten was de partij al klaar: 6-4 6-1.

Haase en Middelkoop nemen het in de finale op tegen de Servische broers Novak en Marko Djokovic of het Belgisch/Franse duo David Goffin/Pierre-Hugues Herbert. Zij treffen elkaar later in de andere halve finale.

In het enkelspel werd Haase eerder deze week in de eerste ronde uitgeschakeld door de Chileen Nicolás Jarry.