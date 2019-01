Lauda weer in ziekenhuis

Niki Lauda is vijf maanden na zijn longtransplantatie weer beland in het ziekenhuis van Wenen. De 69-jarige drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 heeft griep en ligt uit voorzorg op de intensive care, meldde een woordvoerster van de kliniek. De Oostenrijker kan waarschijnlijk de komende week het ziekenhuis al weer verlaten.

De gezondheid van Lauda is nog altijd kwetsbaar. ,,Er is in zijn familie een griepaanval en daarom moet hij bij ons worden behandeld”, aldus de woordvoerster van het Allgemeinen Krankenhaus van Wenen (AKH).

Lauda kreeg begin augustus de longen van een donor nadat de voormalig autocoureur tijdens een vakantie op Ibiza een longinfectie had opgelopen en amper nog kon ademhalen. De Oostenrijker is een van de bazen van het Formule 1-team van Mercedes en was longpatiënt sinds zijn zware crash in 1976 op de Nürburgring.

Hij liet eind december nog weten dat het heel goed met hem ging en dat zijn nieuwe longen het prima doen. ,,Ze lopen als een klok”, zei Lauda, die de wens uitsprak dat hij in maart er bij de eerste grand prix van dit jaar in Melbourne weer bij wil zijn.