Rus treft Hogenkamp in kwalificatie Melbourne

De eerste ronde van het kwalificatietoernooi van de Australian Open voorziet in een Nederlands onderonsje. Tennissters Arantxa Rus en Richèl Hogenkamp nemen het tegen elkaar op. Hun partij staat voor dinsdag gepland.

Rus is als nummer 118 van de wereld de tweede Nederlandse na Kiki Bertens, die als enige rechtstreeks is toegelaten tot het hoofdtoernooi. De Monsterse heeft drie keer meegedaan in het hoofdtoernooi, in 2011 wist ze de tweede ronde te bereiken.

Hogenkamp bezet momenteel de 167e plaats op de wereldranglijst. De Doetinchemse wist twee keer door te dringen tot het hoofdtoernooi, waarvan de laatste keer een jaar geleden. Toen strandde ze in de eerste ronde.

Ook Quirine Lemoine, Lesley Kerkhove, Bibiane Schoofs en Tallon Griekspoor doen via de kwalificaties een poging de Australian Open te bereiken.