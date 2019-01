Haase onderuit tegen Ferrer in Auckland

Tennisser Robin Haase wacht nog op zijn eerste zege van dit jaar in het enkelspel. De Haagse prof verloor evenals eerder deze maand in Doha zijn partij in de eerste ronde in Auckland. Haase liet zich aftroeven door de Spaanse veteraan David Ferrer in twee sets: 2-6 1-6. Na dik een uur was de wedstrijd afgelopen.

De 36-jarige Ferrer is bezig aan zijn laatste maanden als proftennisser. De voormalig nummer 3 van de wereld neemt later dit jaar afscheid na het toernooi in Madrid. Het toernooi in Auckland neemt een bijzonder plekje in bij hem, want dat toernooi in Nieuw-Zeeland won hij al vier keer.

Haase had niet zijn dag, want ook in het dubbelspel was het over na de eerste ronde. Met partner Matwé Middelkoop verloor hij van het Fins/Deense koppel Henri Kontinen/Frederik Nielsen: 6-3 4-6 8-10. Haase en Middelkoop waren begin van deze maand in Doha nog finalisten.