Nikolajev wint ook tweede etappe Dakar Rally

De Russische trucker Edoeard Nikolajev is zijn jacht op de derde eindzege op rij in de Dakar Rally overtuigend begonnen. Hij won met zijn Kamaz-ploeg ook de tweede etappe.

Gerard de Rooy eindigde als tweede in een rit van Pisco naar San Juan de Marcona in Peru. Hij moest 2.39 minuten toegeven. Ton van Genugten finishte als vijfde op ruim tien minuten. Hij werd tweede in de eerste etappe, achter Nikolajev.

De Rooy klom naar de tweede positie van het algemeen klassement , met een achterstand van 4.39 op Nikolajev. Van Genugten, vorig seizoen goed voor vier etappezeges, zakte naar de vijfde plaats.

De 41e editie van de befaamde woestijnrally wordt volledig in Peru afgewerkt. Volgende week donderdag keert de karavaan in de tiende en laatste etappe terug in Lima. Komende zaterdag is de enige rustdag, in Arequipa. Circa 70 procent van het gehele parcours bestaat uit duinen en zand. De organisatie staat voor de eerste keer toe dat vroege uitvallers na de rustdag opnieuw van start mogen gaan.