Vlaamse minister kandidaat-voorzitter WADA

Philippe Muyters, de Vlaamse minister van Sport, is kandidaat om voorzitter te worden van het mondiale antidopingbureau WADA. Dat heeft zijn woordvoerder dinsdag gezegd.

Sinds 2013 wordt die functie bekleed door Craig Reedie. De 77-jarige Brit werd in 2016 herkozen, hoewel er kritiek was op de manier waarop WADA het Russische dopingschandaal in de aanloop naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro behandelde.

De beslissing over de nieuwe voorzitter valt in juni. Dan zal het hoogste orgaan van WADA, de Foundation Board, een nieuwe voorzitter kiezen.

Eind deze maand beslist de Raad van Europa welke Europese kandidaat naar voren wordt geschoven. Muyters heeft al zeker twee tegenkandidaten: de Noorse Linda Helleland, nu vicevoorzitter van WADA, en de Poolse sportminister Witold Banka.