Parijs-Nice naar ‘rallyberg’ Col de Turini

De voorlaatste etappe van Parijs-Nice eindigt op de Col de Turini, een berg die met name bekend is uit de rallysport. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. De rally van Monte Carlo passeert er jaarlijks, een spektakel dat tot enkele jaren geleden zelfs ’s nachts plaatsvond. De berg kwam nooit eerder voor in het routeschema van Parijs-Nice. Wel finishte de Tour de France er drie keer.

Dat gebeurde in 1948, 1950 en 1973 met Louison Bobet, Jean Robic en Vicente Lopez Carril als beroemde winnaars. Het zijn ook namen die aangeven dat het een serieuze klim is met over 15 kilometer een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 procent. De start van de Franse rittenkoers is op 10 maart met een vlakke rit met start en finish in Saint-Germain-en-Laye. Behalve de rit naar de Turini is wellicht ook de individuele tijdrit over 25,5 kilometer halverwege bepalend voor het klassement. Die vindt plaats in Barbentane met onderweg een klimmetje naar de St. Michel de Frigolet-abdij. In drie etappes is een massasprint het meest logische scenario. Parijs-Nice eindigt op 17 maart aan de Côte d’Azur.