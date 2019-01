Wanty en Cofidis weer naar Tour de France

De Belgische wielerploeg Wanty-Groupe Gobert en de Franse equipe Cofidis mogen dit jaar weer meedoen aan de Tour de France. De organisatie van de Franse etappekoers heeft de twee teams die afgelopen seizoen de meeste punten scoorden in het klassement van de UCI Europe Tour een wildcard gegeven. Bij Wanty-Groupe Gobert rijden onder anderen de Nederlanders Marco Minnaard en Wesley Kreder.

De procontinentale Belgische formatie was in de afgelopen twee edities van de belangrijkste etappekoers ter wereld ook al met een wildcard van de partij. Minnaard maakte zowel in 2017 als 2018 deel uit van de Tour-ploeg. Cofidis kan al jarenlang rekenen op een uitnodiging.

De achttien teams met een licentie voor de UCI WorldTour, waaronder de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma en de Sunweb-formatie van Tom Dumoulin, zijn automatisch verzekerd van startrecht in de Tour de France. De organisatie heeft nog twee wildcards achter de hand, die later worden uitgedeeld. De procontinentale Nederlandse ploeg Roompot-Charles hoopt op een uitnodiging.