Golfster Van Dam gedeelde derde in Abu Dhabi

Golfster Anne van Dam is het nieuwe jaar begonnen met een gedegen derde plek in het Ladies Open van Abu Dhabi. De Arnhemse prof sloot de derde en laatste ronde goed af met 68 slagen, vier onder par. Daarmee dook ze alsnog de top tien binnen. Van Dam deelde de derde plek in het toernooi uit de Europese tour LET met vier andere speelsters.

De Engelse Charley Hull won met een totaalscore van 208 slagen, 8 onder par. De Noorse Marianne Skarpnord eindigde als tweede met -7. Van Dam kwam uit op -3.

Van Dam won vorig jaar twee toernooien op de LET (Barcelona en Marbella) en veroverde een speelkaart op de Amerikaanse tour LPGA. De nummer 79 van de wereld zal om die reden dit jaar vooral golfen in de absolute toptoernooien in Amerika.