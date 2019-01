Bobber De Bruin zesde op EK in viermansslee

Bobsleeër Ivo de Bruin is op de zesde plaats geëindigd in de viermansslee bij de EK in het Duitse Königssee. Hij gaf na twee runs een seconde toe op de Duitse winnaar Johannes Lochner. Piloot De Bruin had de remmers Janko Franjic, Dennis Veenker en Joost Dumas bij hem in de bob. Het zilver was voor de Let Oskars Kibermanis, het brons voor de Duitser Friedrich Francesco.

De Bruin deed het zaterdag minder goed in de tweemansbob. Met Veenker als remmer kwam hij niet verder dan de tiende plaats. Het verschil met Europees kampioen Francesco na twee runs was 1,15 seconde. Lochner greep in de tweemansbob het zilver en de Fransman Romain Heinrich pakte het brons.