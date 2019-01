Kramer: voldoening is nu al heel groot

Sven Kramer had kort na zijn fraaie zege op de 1500 meter bij de EK allround in Collalbo ,,geen idee” hoe hij had gewonnen. ,,De bedoeling was om snel van start te gaan tegen Patrick Roest en dan in de laatste ronde vóór hem of kort achter hem te kruisen. Dat lukte perfect. Eerlijk gezegd wist ik niet dat ik hiertoe in staat was, al gaat het al een tijdje steeds beter”, doelde de negenvoudige kampioen op de rugproblemen waarvan hij dit seizoen langdurig last had.

De Friese schaatser verdedigt op de 10.000 meter een marge van 2,36 seconden op nummer twee Roest. ,,Wat er verder nog gebeurt, ik ben nu al heel blij hoe het hele weekeinde voor mij is verlopen”, zei Kramer bij de NOS. ,,Ik ben geen vrienden met de 10.000 meter, al heb ik er meer gewonnen dan verloren in mijn loopbaan. Dus hoe het ook afloopt, de voldoening blijft groot over het niveau dat ik hier heb gehaald.”