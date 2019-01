Tour Down Under kort etappe in wegens hitte

De organisatie van de Tour Down Under, die dinsdag start, heeft nu al besloten de tweede etappe van woensdag met 26,9 kilometer in te korten. De reden zijn de verwachte extreme weersomstandigheden in Australië. Het kwik gaat die dag vermoedelijk stijgen tot boven de 40 graden Celcius.

De etappe tussen Norwood en Angaston was oorspronkelijk 149 kilometer lang. Dat wordt nu 122,1 kilometer. ,,De veiligheid van de renners, toeschouwers en iedereen die betrokken is bij de Tour Down Under, staat voorop”, legde koersdirecteur Mike Turtur uit op de website van de race. ,,We hebben overlegd met een vertegenwoordiger van de renners, Adam Hansen (Lotto Soudal), ploegleider Matthew White (Mitchelton-Scott) en onze hoofdcommissaris. Alle partijen waren voor het inkorten van de etappe.”

De Tour Down Under is de eerste rittenkoers uit de UCI WorldTour. De wedstrijd telt zes etappes.