Federer zonder moeite verder in Melbourne

Roger Federer heeft zich zonder al te veel in te spannen geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De Zwitserse titelverdediger versloeg de Oezbeek Denis Istomin in drie sets: 6-3 6-4 6-4.

Met Istomin had Federer een onvoorspelbare tegenstander in de eerste ronde. De 32-jarige Oezbeek verraste twee jaar geleden in de tweede ronde Novak Djokovic, die destijds zijn titel in Melbourne verdedigde. De 37-jarige Zwitser had echter alle zes gespeelde wedstrijden tegen Istomin gewonnen. Veel had Federer ook in de zevende partij niet heel veel te duchten van de Oezbeek.

De twintigvoudig grandslamwinnaar gaf geen enkele servicegame weg en brak Istomin telkens een keer om de set te winnen. Federer, die in Melbourne samen met de Nederlander Robin Haase traint, was in 2 uur klaar met Istomin.

In de volgende ronde staat Federer tegenover de Britse qualifier Daniel Evans. De 28-jarige Engelsman versloeg in de eerste ronde de Japanner Tatsuma Ito, die ook via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt.