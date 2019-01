Murray boos op Britse tennisbond

De Britse tennisbond heeft het succes van Andy Murray bepaald niet ten volle benut. ,,Ik heb niet de indruk dat de bond heeft geprofiteerd van de successen in de laatste zeven, acht jaar”, zei de 31-jarige Schot, die in 2013 Groot-Brittannië in extase bracht door Wimbledon te winnen. Hij was de eerste Britse winnaar in 77 jaar na Fred Perry.

De voormalige nummer één van de wereld speelde deze week misschien wel zijn laatste wedstrijd. De drievoudig grandslamkampioen en tweevoudig olympisch kampioen heeft een chronische heupblessure die hem te veel pijn bezorgt.

,,Misschien had ik er zelf meer aan moeten doen tijdens mijn carrière, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat dat mijn taak is”, zei Murray tegen de BBC. ,,Ondanks de ongekende successen is het aantal mensen dat tennist in Groot-Brittannië de laatste tien jaar gedaald. Ik weet dat in Schotland de afgelopen tien jaar nauwelijks tennisbanen zijn aangelegd en dat vind ik onbegrijpelijk stom. Je moet kinderen de gelegenheid geven om te tennissen”, aldus Murray.