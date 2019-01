Warriors meedogenloos in topper tegen Nuggets

De basketballers van Golden State Warriors kenden geen genade met Denver Nuggets in de topper in de Amerikaanse NBA. De titelverdediger won met 142-111, mede dankzij 31 punten van zowel Stephen Curry als Klay Thompson en 27 van Kevin Durant.

De Warriors waren vooral in het eerste kwart van de wedstrijd in Denver meedogenloos. De ploeg uit Oakland maakte in de eerste reguliere 12 minuten speeltijd 51 punten, een record in de NBA en een verbetering van de 50 van Phoenix Suns uit 1990.

Golden State nam door de zege de eerste plaats in de Western Conference over van de Nuggets.