Wozniacki eenvoudig verder in Melbourne

Tennisster Caroline Wozniacki heeft zich vrij eenvoudig voor de derde ronde van de Australian Open geplaatst. De Deense titelverdedigster won in twee sets van de Zweedse Johanna Larsson: 6-1 6-3.

Wozniacki was in de Margaret Court Arena van Melbourne op alle fronten beter dan Larsson. De nummer drie van de wereld brak haar Scandinavische tegenstandster twee keer in de eerste set en eveneens twee keer in het tweede bedrijf. De 28-jarige Deense treft in de derde ronde de winnares van het duel tussen de Russin Maria Sjarapova en de Zweedse Rebecca Peterson.