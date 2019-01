Djokovic in drie sets langs Tsonga

Novak Djokovic heeft de derde ronde bereikt van de Australian Open. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in Melbourne de Fransman Jo-Wilfried Tsonga in drie sets: 6-3 7-5 6-4.

Tsonga is op de terugweg na een knieoperatie. Daardoor viel hij op de wereldranking terug naar de 177e plaats. In 2008 stond hij in de finale van de Australian Open, tegenover Djokovic. De Serviër won destijds in vier sets. De laatste ontmoeting op het Australische hardcourt, in de kwartfinales van 2010, was Tsonga echter de beste.

Djokovic was dus gewaarschuwd, maar hij zag al snel dat de Tsonga van 2019 een andere tennisser is. De Fransman maakte veel meer fouten, waardoor de Serviër na 2 uur en 10 minuten klaar was.

De zesvoudig winnaar van de Australian Open neemt het in de derde ronde op tegen het 19-jarige Canadese talent Denis Shapovalov.