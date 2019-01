Thiem geeft op tegen Australische tiener

Dominic Thiem is bij de Australian Open gestrand in de tweede ronde. De Oostenrijkse tennisser, de nummer acht van de wereld, gaf vanwege een blessure op tegen de Australiër Alexei Popyrin bij een achterstand van 2-0 in sets.

Thiem, vorig jaar finalist op Roland Garros, wist in Melbourne twee keer op rij de vierde ronde te bereiken. De Australische tiener Popyrin, toegelaten met een wildcard, speelde zonder schroom. In de eerste ronde had de 19-jarige tennisser al knap van de Duitser Mischa Zverev gewonnen.

Popyrin, zelf 149e van de wereld, boekte de grootste zege uit zijn nog jonge loopbaan. Al was het een kleine smet dat na twee gewonnen sets (7-5, 6-4) zijn Oostenrijkse tegenstander de partij niet kon afmaken. Bij 2-0 voor Popyrin in de derde set maakte Thiem het gebaar dat hij niet verder kon.