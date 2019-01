Cilic buigt na vijf sets voor Bautista Agut

De Australian Open is voorbij voor de Kroatische tennisser Marin Cilic. De finalist van 2018 verloor in de vierde ronde van de Spanjaard Roberto Bautista Agut. De nummer zes van de wereld boog na bijna vier uur in vijf sets voor de taaie Bautista Agut: 7-6 (6) 3-6 2-6 6-4 4-6.

Voor de 30-jarige Spanjaard is het de eerste keer dat hij in de kwartfinales staat van een grand slam. Hij treft dan de winnaar van het duel tussen titelverdediger Roger Federer en de Griek Stefanos Tsitsipas.

Bautista Agut, als 22e geplaatst in Melbourne, sloeg toe in de negende game van de vijfde en laatst set. Toen brak hij de servicegame van Cilic en kwam 5-4 voor. De Spanjaard maakte het vervolgens af in zijn eigen servicebeurt.