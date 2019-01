Serena Williams haalt hard uit tegen Halep

Tennisster Serena Williams heeft in de vierde ronde van de Australian Open gewonnen van Simona Halep. De 37-jarige Amerikaanse, op jacht naar haar 24e titel in een grand slam, versloeg de Roemeense nummer één van de wereld in drie sets, 6-1 4-6 6-4. Van de tien ontmoetingen tussen de twee won Williams er negen.

Williams, die de Australian Open in 2015 voor de laatste keer won, begon meer dan overtuigend. De eerste set trok ze in 20 minuten naar zich toe. In de tweede was er licht voordeel voor Halep, die pas een keer een titel in een grand slam veroverde. In de beslissende fase gaf een break van Williams bij 3-3 de doorslag.

Dat ze zich na de tegenslag in de tweede set wist te herstellen noemde Williams het grootste winstpunt. ,,Ik heb opnieuw laten zien een vechter te zijn. Simona is de nummer één van de wereld en dat is ze niet voor niets. Op een gegeven moment had ze het initiatief. Voor mij zat er niets anders op dan te knokken voor elk punt. Dat heb ik gedaan en het kostte me geen moeite om tot op de bodem te gaan. Ik sta met zo veel plezier op de baan dat ik dat kan opbrengen.”

Sinds de Australian Open in 2017 won Williams, wegens de geboorte van haar dochter lang uit het ‘circuit’, niet meer één van de vier grote toernooien. Vorig jaar reikte ze zowel op Wimbledon als de US Open tot de finale. In Australië lijkt de weg naar succes nu welhaast vrij. Door het verlies van Halep is de top drie bij de vrouwen uit Melbourne verdwenen. Eerder al werden nummer twee Angelique Kerber en nummer drie Caroline Wozniacki uitgeschakeld.

In de kwartfinale speelt Williams tegen Karolina Pliskova, die de Spaanse Garbiñe Muguruza uitschakelde (6-3 6-1). De Tsjechische is als zevende geplaatst.