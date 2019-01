Haase opnieuw naar grastoernooi Rosmalen

Het Libéma Open heeft naast tennisster Kiki Bertens ook Robin Haase vastgelegd voor de komende editie. De beste tennisser van Nederland doet voor de twaalfde keer mee aan het grastoernooi in Rosmalen, dat plaatsvindt van 10 tot en met 16 juni.

Haase maakte in 2006 zijn debuut in Rosmalen tegen voormalig nummer één van de wereld Juan Carlos Ferrero. Het beste resultaat van de Hagenaar is het bereiken van de halve finales in 2015, waarin hij verloor van latere toernooiwinnaar Nicolas Mahut.

,,Ik kijk met veel vertrouwen uit naar komende maanden om weer een stap te maken”, laat Haase weten. ,,Wat zou het gaaf zijn om mijn beste resultaat op het Libéma Open te verbeteren. Ik heb er heel veel zin in.”

Naast Haase en Bertens had de organisatie vorige week al de Griek Stefanos Tsitsipas vastgelegd. De 20-jarige Griek haalde deze week de halve finale van de Australian Open, waarin hij werd uitgeschakeld door Rafael Nadal.