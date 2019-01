Djokovic laat Pouille volledig kansloos

De finale van de Australian Open gaat tussen de nummers één en twee van de wereld. Nadat de Spanjaard Rafael Nadal donderdag al op overtuigende wijze de eindstrijd had bereikt, maakte Novak Djokovic in zijn halve finale ook veel indruk.

De Servische nummer één van de mondiale ranking gaf de Fransman Lucas Pouille geen enkele kans in de Rod Laver Arena. Djokovic gunde zijn opponent slechts vier games en kon zo zijn krachten sparen voor de confrontatie met Nadal, de huidige nummer twee op de wereldranglijst: 6-0 6-2 6-2. De partij duurde slechts 1 uur en 23 minuten.

Het was de eerste keer dat Pouille in de halve eindstrijd van een grandslamtoernooi stond. Nadat de eerste zeven games naar Djokovic gingen, wist de pupil van coach Amélie Mauresmo eindelijk zijn eigen opslagbeurt te winnen. Dat veranderde echter niets aan het spelbeeld. Djokovic bleek op alle punten veel te sterk voor de 24-jarige Fransman, die in de kwartfinales de Canadees Milos Raonic uitschakelde.

Djokovic was er alles aan gelegen de partij snel uit te maken. Nadal heeft een dag meer rust en verspeelde donderdag in zijn halve finale tegen de Griek Stefanos Tsitsipas bovendien ook weinig energie: 6-2 6-4 6-0.

Van een wisseling van de wacht is in Melbourne dus voorlopig nog geen sprake. De 31-jarige Djokovic en de 32-jarige Nadal stonden 52 keer tegenover elkaar. Djokovic is iets in het voordeel, met 27 zeges tegenover 25.

Djokovic schreef de Australian Open in het mannenenkelspel zes keer op zijn naam, in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. Nadal was één keer de beste, in 2009.

In 2012 ging de finale in Australië ook tussen Djokovic en Nadal. Djokovic zegevierde toen in vijf sets.