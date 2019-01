Atletes lopen eerste limieten EK indoor

De atletes Julia van Velthoven en Lisanne de Witte hebben voldaan aan de limiet voor de EK indoor van begin maart in Glasgow. Van Velthoven deed dat in Apeldoorn op de 3000 meter, die ze aflegde in 8.58,28, bijna 5 seconden onder de vereiste tijd van 9.03,00. De Witte snelde in Wenen naar 52,66 seconden op de 400 meter, waar de limiet op 53,10 staat. De 26-jarige atlete verraste vorig jaar met brons op de 400 meter bij de EK in Berlijn.

Als op een bepaald onderdeel meer dan drie atleten voldoen aan de kwalificatie-eisen, bepaalt in eerste instantie de volgorde op de seizoensranglijst wie naar Glasgow mag. De Atletiekunie stelt ook als eis dat kandidaten voor de EK indoor meedoen aan de NK, op 16 en 17 februari in Omnisport Apeldoorn.

De meerkampers Anouk Vetter en Pieter Braun hebben al een uitnodiging op zak voor de EK in de Schotse stad.