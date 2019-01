Frans duo Herbert/Mahut schrijft historie

De Franse tennissers Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert hebben op de Australian Open de titel in het mannendubbelspel veroverd. Met de eindzege in Melbourne completeert het duo de zogenaamde career grand slam, oftewel het winnen van alle vier de grote toernooien.

Mahut en Herbert, als vijfde geplaatst, waren in de finale met 6-4 7-6 (1) te sterk voor Henri Kontinen uit Finland en de Australiƫr John Peers.

In 2015 wonnen Mahut en Herbert de US Open, een jaar later Wimbledon en vorig jaar veroverden ze de titel op Roland Garros.

Het duo Mahut/Herbert is het achtste duo in de historie dat de dubbelspeltoernooien van de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open weet te winnen. Ook de Nederlanders Jacco Eltingh en Paul Haarhuis slaagden daar in de jaren negentig in.