Azië mengt zich in zaak opgepakte voetballer

De Aziatische voetbalbond AFC heeft de Thaise premier Prayut Chan-o-cha per brief verzocht om Hakeem Al Araibi zo snel mogelijk vrij te laten. De 25-jarige voetballer uit Bahrein zit al sinds eind november vast in Thailand. Bahrein heeft om uitlevering gevraagd van Al Araibi, die in 2014 naar Australië vluchtte en daar politiek asiel kreeg. Hij speelt voor de Australische club Pascoe Vale FC.

Al Araibi werd eind november op het vliegveld van Bangkok opgepakt toen hij daar met zijn vrouw op huwelijksreis wilde gaan. Bahrein heeft om uitlevering gevraagd. Volgens de autoriteiten van dat land moet de international nog een celstraf van tien jaar uitzitten, omdat hij bij protesten tegen het regime vernielingen zou hebben aangericht. De rechtsgeldigheid van dat vonnis wordt betwist.

Zelfs de mondiale bond FIFA heeft al geëist dat Al Araibi wordt vrijgelaten, maar Thailand weigert daar vooralsnog gehoor aan te geven. Vanwege de politieke gevoeligheid van de kwestie hield de AFC zich lang afzijdig, ook omdat bondsvoorzitter Salman bin Ebrahim Al Khalifa uit Bahrein komt. Via vicevoorzitter Praful Patel is nu alsnog een brief naar Thailand gegaan. ,,Namens de AFC vraag ik uwe excellentie om ervoor te zorgen dat meneer Al Araibi zo snel mogelijk veilig terug kan naar Australië”, staat erin.

De Australische oud-international Craig Foster maakt zich ook sterk voor de zaak van Al Araibi. Hij zat maandag samen met een afgevaardigde van de mondiale spelersvakbond aan tafel bij Fatma Samoura, de secretaris-generaal van de FIFA. Ook de FIFA heeft een brief gestuurd naar de Thaise premier.