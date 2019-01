Tennisser Murray weer geopereerd aan heup

Tennisser Andy Murray heeft in Londen een operatie aan zijn heup ondergaan. De voormalige nummer 1 van de wereld hoopt zo verlost te worden van chronische pijn. Murray liet zich begin vorig jaar ook al opereren, maar hij bleef daarna last houden van zijn rechterheup.

,,Ik voel me nu een beetje gehavend en gekneusd, maar hopelijk is dit wel het einde van mijn heuppijn”, schreef Murray dinsdag bij twee foto’s op Instagram. De tweede is van de röntgenfoto, waarop de aangebrachte versteviging van het heupgewricht is te zien. ,,Ik heb nu een metalen heup.”

De 31-jarige Schot vertelde voorafgaand aan de Australian Open op een emotionele persconferentie dat het einde van zijn tenniscarrière nabij is. ,,De pijn is te erg, zo wil ik niet doorgaan”, zei Murray tussen de tranen door. Hij wil eigenlijk afsluiten op Wimbledon, het grandslamtoernooi op het gras in Londen dat de tweevoudig olympisch kampioen in 2013 en 2016 won, maar hij erkende in Melbourne al dat de Australian Open wel eens zijn laatste toernooi zou kunnen worden. ,,Als ik me laat opereren, is dat niet bedoeld om terug te keren als topsporter, maar om in de toekomst een betere kwaliteit van leven te hebben.”

Murray, die in 2012 ook de US Open won, werd in de eerste ronde uitgeschakeld door Roberto Bautista Agut. Na die intense vijfsetter hield de Brit zijn toekomst nog open. ,,Wie weet zien jullie me wel terug”, zei hij tegen het publiek, dat hem luidkeels had aangemoedigd. De kans is echter groot dat dit als zijn laatste partij de boeken in gaat, nu Murray heeft gekozen voor een operatie en weer lang moet revalideren.