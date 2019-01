Waterpoloteam opnieuw met 15-5 langs Oekraïne

De Nederlandse waterpoloërs hebben in de FINA World League de tweede groepszege behaald. Oranje zegevierde in en tegen Oekraïne met 5-15. Vorig jaar oktober won de ploeg van bondscoach Robin van Galen in de thuiswedstrijd met dezelfde cijfers van deze tegenstander.

De periodestanden in Charkov waren: 1-3 1-5 1-1 2-6. Voor Nederland was Robin Lindhout topscorer met vijf treffers.

Van Galen moest een aantal vaste waarden in zijn selectie missen door blessures. De 21-jarige Tim de Mey (AZC Alphen) en de 20-jarige Tom de Weerd (Polar Bears) konden mede daardoor hun debuut in Oranje maken. De Mey scoorde twee keer in zijn eerste wedstrijd voor de nationale ploeg.

Oranje verloor dit seizoen in de World League van Griekenland (9-14) en Spanje (7-13). De eerstvolgende wedstrijd van Oranje in dit circuit is op 19 februari tegen Griekenland in Amersfoort.