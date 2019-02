Tennissers op achterstand in Ostrava

De Nederlandse tennissers staan op achterstand in het duel met Tsjechië om een plek in de finaleweek van de Daviscup. Tallon Griekspoor moest in de openingspartij in Ostrava buigen voor de Tsjechische kopman Jiri Vesely: 7-5 4-6 4-6. Robin Haase heeft nu de taak om Oranje weer langszij te brengen. De Hagenaar speelt de tweede enkelpartij tegen Lukas Rosol.

Griekspoor nam in de eerste set een voorsprong van 4-1, maar liet Vesely weer terugkomen. De Haarlemmer sloeg in de twaalfde game alsnog toe en trok de set met een winner langs de lijn naar zich toe. Een vroege break kostte Griekspoor vervolgens de tweede set.

De 22-jarige tennisser werd in de beslissende derde set ook al snel gebroken. De kansen leken echter te keren toen Vesely geblesseerd raakte. De nummer 97 van de wereld had veel last van een teen van zijn rechtervoet, die uit de kom leek te zijn geschoten en met tape moest worden vastgezet. Vesely bewoog daarna moeizaam over de baan, maar haalde met rake klappen toch heel wat punten binnen. Griekspoor wist in de achtste game dan toch te profiteren van het fysieke ongemak bij de Tsjech en brak terug. De Noord-Hollander leverde echter direct daarna zelf zijn service weer in, waarna Vesely het eerste punt binnenhaalde namens het gastland.

Inzet van het duel op de hardcourtbaan in de Ostravar Arena is een ticket naar Madrid. Het traditionele knock-outsysteem in de Daviscup heeft plaatsgemaakt voor een kwalificatieronde en een finaletoernooi van een week in november, waaraan achttien landen mogen meedoen. De partijen in het landentoernooi gaan niet meer over maximaal vijf sets, maar drie.