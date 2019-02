Goud Bowe, zilver Van Beek, brons Beune

Brittany Bowe heeft bij de wereldbeker in Hamar ook de 1500 meter op haar naam gebracht. De Amerikaanse schaatsster reed een winnende tijd van 1.55,89. Daarmee bleef ze Lotte van Beek net voor: 1.56,13. Joy Beune behaalde verrassend brons met een tijd van 1.57,15.

Bowe was zaterdag ook al de beste op de 1000 meter. Op die afstand pakte Van Beek brons. De 19-jarige Beune behaalde zondag haar eerste individuele wereldbekermedaille. Melissa Wijfje reed de zesde tijd (1.57,94).

Bowe nam de leidende positie in het wereldbekerklassement van de 1500 meter over van Ireen Wüst. De olympisch kampioene op deze afstand had in de aanloop naar de WK afstanden in Inzell, die donderdag beginnen, geen trek in de wereldbeker in Hamar. Ook Antoinette de Jong ontbrak, om dezelfde reden als Wüst. Wijfje komt in Inzell als derde Nederlandse aan de start op de 1500 meter.

Wüst staat nu tweede in de wereldbekerstand, op 53 punten van Bowe. Van Beek is vierde, Wijfje zevende en Beune tiende. Zij mogen allen deelnemen aan de wereldbekerfinale in maart in Salt Lake City.