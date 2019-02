Onttroonde Van Aert roemt Van der Poel

Wout van Aert moest zondag de regenboogtrui afstaan aan Mathieu van der Poel. Na drie wereldtitels op rij moest de Belgische veldrijder op het WK in het Deense Bogense genoegen nemen met zilver. ,,Mathieu is de verdiende winnaar, zeker na zo’n seizoen”, vond ook Van Aert.

De Nederlander reed halverwege de wedstrijd weg bij zijn concurrent. ,,Ons tactisch plan was om zo lang mogelijk bij Mathieu te blijven, er voor te zorgen dat hij niet meteen wegreed”, vertelde Van Aert. ,,Eerst dichtte ik nog een gaatje. Dat kostte veel kracht. Ik keerde wel terug bij Mathieu, maar op de schuine kant maakte ik een foutje. Dat kwam ongetwijfeld door vermoeidheid, want anders rijd je daar wel zonder problemen op. Ik probeerde het daarna nog wel, maar Mathieu was heel sterk. Hij ging echt fel tekeer en ik kwam er niet meer bij. Dat is zo’n beetje het verhaal van het hele seizoen. Zilver was het hoogst haalbare.”