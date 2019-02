Red Bull onthult bolide Verstappen 13 februari

Red Bull onthult volgende week woensdag de bolide waarmee Max Verstappen op jacht wil gaan naar de wereldtitel in de Formule 1. Op 13 februari krijgt de hele wereld de RB15 te zien. De week daarna zijn de eerste testdagen op het circuit van Barcelona.

Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull, presenteert volgende week maandag als eerste team de auto voor 2019. Twee dagen later showt niet alleen Red Bull zijn fonkelnieuwe bolide, maar ook Racing Point (het oude Force India) en Mercedes. De Duitse renstal van wereldkampioen Lewis Hamilton laat de W10 vermoedelijk zien op het circuit van Silverstone.

Verstappen, die afgelopen jaar als vierde eindigde in de WK-stand, heeft in Pierre Gasly een nieuwe teamgenoot. De 22-jarige Fransman vervangt Daniel Ricciardo. De Australiƫr is overgestapt naar Renault. Het Formule 1-seizoen begint op 17 maart met de Grote Prijs van Australiƫ.