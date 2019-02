Haase zonder probleem verder in Sofia

Robin Haase heeft zich zonder problemen verzekerd van een plek in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Sofia. Hij was met 6-2 6-4 te sterk voor de Bulgaar Dimitar Kuzmanov, die voor het indoortoernooi in eigen land een wildcard had ontvangen.

Voor Haase is het pas zijn tweede overwinning op de tour van het jaar. Hij bereikte de tweede ronde van de Australian Open en bleef in de voorbereiding op dat grandslamtoernooi in Doha en Auckland in de eerste ronde steken.

Twee jaar geleden stonden Haase en Kuzmanov in Sofia ook tegenover elkaar in de openingsronde. Toen werd het 6-4 6-3 voor Haase.

In de tweede ronde speelt Haase tegen de als derde geplaatste Rus Daniil Medvedev, die in de eerste ronde een bye had.