Kampioenspaard Zenith neemt afscheid

Het paard waarmee Jeroen Dubbeldam grote successen vierde gaat met pensioen. De 15-jarige Zenith SFN neemt afscheid tijdens The Dutch Masters op 17 maart in de Brabanthallen in Den Bosch. ,,In een bijzondere ceremonie wordt teruggekeken op de prachtige carrière van Zenith”, meldt de organisatie.

,,Het lukt op de een of andere manier niet meer”, zegt Dubbeldam die met de grote bruine ruin in 2014 zowel individueel als in teamverband wereldkampioen werd. Ook grepen Dubbeldam en Zenith in 2015 de Europese titel.

,,Vorig jaar dacht ik bij een wedstrijd in Samorin dat we nul zouden rijden, maar er gingen toch twee palen af. Dat was een echte teleurstelling, ik kon altijd op mijn gevoel vertrouwen. Toen wist ik dat het genoeg was.” Dubbeldam wil niet op een lager niveau eindigen met Zenith. ,,Dat verdient hij niet”, vindt de olympisch kampioen (Sydney 2000).

,,The party is over but it was a good one”, zei Dubbeldam tegen zijn Engelse leerling Daniel Coyle toen hij zijn besluit had genomen.