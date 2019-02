Schouder hindert Márquez nog

Motorcoureur Marc Márquez heeft op halve kracht gereden tijdens de eerste testdagen van de MotoGP in Sepang. De Spaanse wereldkampioen heeft nog last van de linkerschouder, waar hij zich afgelopen winter aan liet opereren. ,,Ik heb er nog te weinig kracht in en na een tijdje gaat het zeer doen”, aldus de rijder van Honda.

De 25-jarige Márquez, die vorig jaar zijn vijfde wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport veroverde, onderging de operatie in december. Begin februari reed hij voorzichtig zijn eerste rondjes, maar in Sepang moest hij weer vol gas. De coureurs testten daar hun machines voor de eerste grand prix van het nieuwe seizoen, op 10 maart in Qatar.

,,Ik kan niet rijden op de manier die ik gewend ben. Normaal gesproken rem ik heel laat voor een bocht, maar nu lukt me dat niet. Ik zal nog harder moeten werken. Ik ben wel blij dat ik weer op de motor zit”, aldus de Spanjaard.

Márquez zette donderdag de achtste tijd neer op het circuit nabij het Maleisische Kuala Lumpur. Maverick Viñales was op een Yamaha de snelste.