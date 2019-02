‘Teamsprint is spektakel’

Met een overtuigende rit grepen de drie Nederlandse mannen goud op de teamsprint. Slotrijder Kjeld Nuis was op de streep bijna een seconde sneller dan het team van Zuid-Korea. Rusland werd derde. ,,Na mijn ronde zag ik dat we voor lagen en wist, Kjeld maakt het wel af”, zei Kai Verbij bij de NOS. Hij had de tweede ronde op kop gereden nadat hij goed was ‘gelanceerd’ door Ronald Mulder.

,,Dit is een heel gaaf onderdeel”, vond Mulder ,, Er zit veel spektakel in en veel snelheid. Ik had al het idee dat we goed bezig waren, maar ik hoef die mannen alleen zo goed mogelijk af te zetten.”

Ook Nuis wees op de snelheid van de drie ronden. ,,Het gaat echt heel hard, op het scherpst van de snede. Het spelletje is supergaaf en het is natuurlijk leuk dat we winnen.”