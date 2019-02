Mannenploeg prolongeert wereldtitel

De Nederlandse mannenploeg heeft bij de WK afstanden in Inzell de wereldtitel op de achtervolging geprolongeerd. Het schaatstrio van bondscoach Jan Coopmans won goud in een baanrecord: 3.38,43. Namens Oranje verschenen Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker op het ijs.

Noorwegen, tegenstander van Nederland in de voorlaatste rit, pakte zilver met 3.40,80. Het brons was voor Rusland (3.41,31).

Voor Nederland was het de tiende wereldtitel op dit onderdeel. Alleen in 2011, ook in Inzell, moest Oranje het WK-goud aan de Amerikaanse ploeg laten.

Kramer (32) pakte zijn zevende wereldtitel op de achtervolging. De Vries (36) heeft er nu vier op zijn erelijst staan. Voor debutant Bosker was het zijn tweede grote prijs. De 22-jarige schaatser van Team TalentNED behaalde vorig jaar met Jan Blokhuijsen en Simon Schouten de Europese titel op de achtervolging. Bosker was in Inzell de vervanger van Patrick Roest, die vanwege zijn zware individuele WK-programma dit teamonderdeel liet schieten.

Nederland werd vorig jaar bij de Winterspelen in Zuid-Korea uitgeschakeld door Noorwegen in de halve finales (andere opzet dan WK-formule). Oranje veroverde daarna toch nog brons, met Kramer, Blokhuijsen, Roest en Koen Verweij. Noorwegen won olympisch goud.

Voor bondscoach Jan Coopmans, amper vijf weken in functie bij de KNSB, was het alweer zijn derde wereldtitel in Inzell. Op donderdag won Oranje twee keer goud op de teamsprint. Kramer stelde ook zichzelf teleur op de openingsdag met brons op de 5000 meter. Hij kwam een dag later echter weer fysiek en mentaal sterk voor de dag.