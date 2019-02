Rondo schiet Lakers in de zoemer langs Celtics

Rajon Rondo heeft Los Angeles Lakers in de zoemer een overwinning bezorgd op Boston Celtics. De 32-jarige Amerikaan, die jarenlang bij de Celtics speelde en met die ploeg in 2008 de NBA-titel won, schoot in de laatste seconde raak: 129-128.

Met nog 11,5 seconden op de klok had Kyrie Irving de thuisclub op voorsprong gebracht. Brandon Ingram deed daarna een poging om de Lakers weer aan de leiding te brengen, maar zijn lay-up werd geblokt. De spelers van Boston Celtics kregen de bal echter niet lekker weg, waarna Rondo in de zoemer raak mikte. De spelverdeler bezorgde de Lakers daarmee de 28e overwinning van het seizoen, tegenover 27 nederlagen. LeBron James tekende voor een zogeheten triple-double namens de ploeg uit LA (28 punten, 12 rebounds en 12 assists).

Toronto Raptors boekte tegen Atlanta Hawks al de veertigste zege: 119-101. Pascal Siakam uit Kameroen was met 33 punten het meest productief bij de Canadese ploeg. Portland Trail Blazers versloeg San Antonio Spurs met 127-118, Oklahoma City Thunder won dankzij Russell Westbrook (15 punten, 13 rebounds, 15 assists) van Memphis Grizzlies: 117-95.