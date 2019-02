De 1000 meter voor mannen bij de WK afstanden in Inzell heeft een compleet Nederlands schaatspodium opgeleverd. Het goud was voor Kai Verbij, die een winnende tijd reed van 1.07,39 (baanrecord). Het zilver ging naar Thomas Krol, die finishte in 1.07,62. De onttroonde titelhouder Kjeld Nuis moest in de laatste rit genoegen nemen met de derde tijd (1.07,81).