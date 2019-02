Finalisten direct uitgeschakeld in Fed Cup

De Fed Cup krijgt dit jaar weer eens een andere winnaar. Titelhouder Tsjechië moest in de eerste ronde met 3-2 buigen voor Roemenië, dat na twee gewonnen enkelpartijen van Simona Halep het afsluitende en beslissende dubbel won in Ostrava. De verliezend finalist van 2018, de Verenigde Staten, vloog ook uit het toernooi.

De Amerikaanse tennissters werden in Asheville allemaal afgetroefd door Ashleigh Barty. De kopvrouw van Australië versloeg Sofia Kenin en Madison Keys in het enkelspel en trok daarna met Priscilla Hon ook het dubbel naar zich toe. Het Australische koppel versloeg Danielle Collins en Nicole Melichar met 6-4 7-5.

,,Dit is het mooiste gevoel ter wereld, winnen voor je land”, jubelde de 22-jarige Barty. Australië neemt het in de halve finale van de Fed Cup op tegen Wit-Rusland, dat Duitsland met 4-0 versloeg. Roemenië treft Frankrijk, dat met 3-1 te sterk was voor België. Tsjechië won het landentoernooi voor vrouwen zes keer in de laatste acht jaar. De Amerikaanse tennissters waren in 2017 de besten. Van de vier huidige halvefinalisten won Frankrijk de Fed Cup voor het laatst, in 2003.