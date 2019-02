Herstel Spurs met zege bij Grizzlies

De basketballers van San Antonio Spurs hebben ternauwernood een vijfde nederlaag op rij in de NBA kunnen voorkomen. Met LaMarcus Aldridge en Patty Mills – ieder 22 punten – als topschutters, won de ploeg uit Texas met 108-107 bij Memphis Grizzlies. San Antonio kwam slechts tot een scoringspercentage van 41,9 procent vanuit het veld, maar was wel redelijk trefzeker als het om driepunters gaat: 13 van de 21 pogingen waren raak.

Bij een stand van 108-106 in het voordeel van de Spurs mocht Jaren Jackson Jr. met één seconde op de klok aanleggen voor twee vrije worpen namens de thuisploeg. Hij miste de eerste, probeerde daarna bij zijn tweede poging bewust niet te scoren om de bal weer in het spel te krijgen maar gooide toen wel raak. Het was meteen einde wedstrijd. De topschutter bij de Grizzlies was Avery Bradley, die in zijn tweede wedstrijd voor de ploeg tot 33 punten kwam. Bradley kwam over van Los Angeles Clippers. De bij Memphis debuterende Jonas Valanciunas, overgekomen van Toronto, was eveneens productief voor zijn nieuwe werkgever: 23 punten.