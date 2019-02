Monfils laat Dzumhur kansloos in Ahoy

Gaël Monfils heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het ABN AMRO-tennistoernooi. De 32-jarige Fransman was snel klaar met de Bosniër Damir Dzumhur, die in de eerste ronde nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. Het werd 6-1 6-2 in Ahoy.

Monfils bereikte in 2016 al eens de finale in Rotterdam. Toen was de Slowaak Martin Klizan hem de baas.

In de halve eindstrijd treft Monfils zijn landgenoot Jo-Wilfried Tsonga of de als vijfde geplaatste Rus Daniil Medvedev.